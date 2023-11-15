Азербайджан назвал объемы поставок газа в Европу

БАКУ/Trend/ - За первые десять месяцев этого года Азербайджан экспортировал в Европу 9,8 миллиарда кубометров природного газа.

Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По словам министра, экспорт в Турцию за указанный период составил 8,1 миллиарда кубометров, в Грузию – 1,9 миллиарда кубометров.

Кроме того, как сообщается, по Трансанатолийскому трубопроводу в Турцию было поставлено 4,7 миллиарда кубометров газа.

Отметим, что Азербайджан начал транспортировать газ в Европу по Южному газовому коридору с 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8–10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

X: @Lyaman_Zeyn

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!