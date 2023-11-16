Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 ноября снизилась на 2,3 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 85,81 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,25 доллара и составила 83,87 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,43 доллара, составив 68,58 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 15 ноября снизилась на 2,58 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 82,61 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.