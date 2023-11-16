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Азербайджан назвал объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ДОПОЛНЕНО)

Энергетика Материалы 16 ноября 2023 09:49 (UTC +04:00)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:30)

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре этого года производство электроэнергии тепловыми электростанциями (ТЭС) в Азербайджане составило 22,2 миллиарда кВтч, а из возобновляемых источников, включая гидроэнергетику, - 1,8 миллиарда кВтч.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Отметим, что в Азербайджане реализуются масштабные проекты по производству и экспорту возобновляемой энергии.

Как ранее сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, создана платформа международного сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики с участием на первом этапе четырех стран.

"Мы работаем над прокладкой линий электропередачи для ветровых электростанций, а также над созданием "зеленого" энергетического коридора, который соединит Каспийское море с Европой по кабелю по дну Черного моря", - отметил он.

С.Велиев также подчеркнул, что первоначально планируется экспортировать 4 гигаватта электроэнергии в Европу через Черное море и 1 гигаватт в Турцию и Европу через Нахчыван.

X: @Lyaman_Zeyn

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