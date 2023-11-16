Азербайджан увеличил производство электроэнергии (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ/Trend/ - Производство электроэнергии в Азербайджане за первые 10 месяцев текущего года увеличилось на 278,5 миллиона кВтч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило свыше 24 миллиардов кВтч.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"За этот период Азербайджан экспортировал 2,36 миллиарда кВтч, а импорт составил 190,1 миллиона кВтч", - говорится в публикации.

Напомним, что в 2022 году в стране было произведено более 28,988 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4 процента больше в годовом исчислении. На экспорт пришлось более 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в то время как импорт составил 137,1 миллиона киловатт-часов.

Отметим, что в Азербайджане реализуются масштабные проекты по производству и экспорту возобновляемой энергии.

Как ранее сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, создана платформа международного сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики с участием на первом этапе четырех стран.

"Мы работаем над прокладкой линий электропередачи для ветровых электростанций, а также над созданием "зеленого" энергетического коридора, который соединит Каспийское море с Европой по кабелю по дну Черного моря", - подчеркнул замминистра.

Велиев также добавил, что первоначально планируется экспортировать 4 гигаватта электроэнергии в Европу через Черное море и 1 гигаватт в Турцию и Европу через Нахчыван.

X: @Lyaman_Zeyn

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