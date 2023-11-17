Увеличение поставок газа из Азербайджана помогло предотвратить дальнейший рост цен в ЕС – Еврокомиссар

БАКУ/Trend/ - Увеличение поставок газа из Азербайджана помогло предотвратить дальнейший рост цен в ЕС, сказала комиссар ЕС по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Мейрид МакГиннесс, сообщает Trend со ссылкой на документы организации.

Она отметила, что Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству, подписанный 18 июля 2022 года с Азербайджаном, является частью усилий ЕС по диверсификации своих источников энергии.

«Увеличение поставок трубопроводного газа из Азербайджана через Южный газовый коридор способствовало обеспечению поставок газа в ЕС в свете энергетического кризиса и предотвращению дальнейшего роста цен», - сказала комиссар.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8–10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

X: @Lyaman_Zeyn