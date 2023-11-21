В 2040 году месторождение "Шах Дениз" все еще будет обладать большим потенциалом - bp

БАКУ /Trend/ - В 2040 году месторождение "Шах Дениз" все еще будет обладать большим потенциалом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом во время Каспийской технической конференции SPE в Баку сказал начальник участка недропользования месторождения АЧГ компании bp Афган Гусейнов.

«Мы ввели месторождение "Шах Дениз" в эксплуатацию в 2006 году. С тех пор мы добываем значительные объемы газа и поставляем его на внутренний, соседний и европейский рынки. Для сравнения: к 2040 году, когда закончится действие нашего текущего контракта - bp-PSA, Соглашения о разделе продукции, давление коллектора в "Шах Дениз", что очень важно, составит более 1000 PSI. В то же время в Северном море, например, месторождение среднего размера в некоторых случаях начинает свой жизненный цикл с давлением в 1000-1500 PSI [начальное давление]. Так что это отражается на цене касательно Каспийского бассейна, а углеводородов там много», - сказал он.

Отметим, что производственная мощность существующих объектов на «Шах Дениз» в настоящее время составляет около 74 миллионов стандартных кубических метров газа в сутки, или около 27 миллиардов кубических метров в год.

Доли участия в «Шах Дениз»: bp (оператор – 29,99%), SGC (21.02%), LUKOIL (19.99%), TPAO (19.00%) и NICO (10.00%).