У Азербайджана есть большой потенциал для развития низкоуглеродной промышленности - Boston Consulting Group

БАКУ /Trend/ -У Азербайджана есть большой потенциал для развития низкоуглеродной промышленности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал представитель Boston Consulting Group Станислав Янкелевич во время Каспийской технической конференции SPE в Баку.

"Уже идет третий энергетический переход, и за его поддержку на большинстве стран лежит большая ответственность. Для этого необходимо четыре триллиона долларов США, чтобы обеспечить низкоуглеродный переход. Имеется большая инфраструктура для доставки энергии из Азербайджана в Европу. Мощность этой инфраструктуры можно увеличить в 2 раза. Для этого нужны три основные вещи: инвестиции, ликвидация технологических пробелов и повышение финансовых навыков. Кроме того, важно привлекать выпускников к дополнительному обучению в стране. Если эти вопросы будут решены, то Азербайджан сможет конкурировать с другими странами на мировом рынке за счет увеличения его емкости", - добавил он.

Отметим, что основным рынком сбыта "зеленой" энергии из Азербайджана является Европа и уже имеется конкретный проект, в рамках которого будет осуществляться поставка энергии из возобновляемых источников. Так, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

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