БАКУ/Trend/ - Мощность Южного газового коридора должна быть увеличена не только с точки зрения поставок в Венгрию, но и с точки зрения повышения спроса в Европе в целом.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Для нас важно знать можно ли увеличить пропускную способность сети Юго-Восточной Европы или нет. Маршрут поставки будет проходить через Турцию, Болгарию, Сербию, Румынию. Есть недочеты, которые необходимо устранить, увеличить мощности трубопроводов и интерконнекторов. Чем большей пропускной способностью обладают такие маршруты поставки, как Южный газовый коридор, тем больше у нас надежд на получение доступа к новым источникам энергии. Поэтому Венгрия заинтересована в увеличении мощности Южного газового коридора», - сказал Сийярто.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8–10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

X: @Lyaman_Zeyn