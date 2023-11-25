БАКУ/Trend/ - Венгрия хочет наращивать объемы импорта газа из Азербайджана примерно до 1 миллиарда кубометров в год.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто отметил, что Венгрия хотела бы диверсифицировать свои источники поставок энергоресурсов и маршруты доставки.

«Для нас диверсификация это не замена существующих источников другими, а добавление новых источников в энергетический баланс. Поэтому Азербайджан является очень важным партнером для сотрудничества в этой сфере. Мы согласовали условия поставки 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию уже в этом году, и заинтересованы в том, чтобы наращивать эти объемы примерно до 1 миллиарда кубометров в год», - сказал министр.

К сожалению, как сказал Сийярто, это зависит не только от Азербайджана и Венгрии.

«Это зависит от инфраструктуры, пропускной способности маршрутов доставки через Юго-Восточную Европу. Мы уже обратились к Европейской комиссии с просьбой помочь нам финансовыми средствами для увеличения мощности инфраструктуры в Юго-Восточной Европе. К сожалению, пока ЕС отказывается, что с нашей точки зрения неприемлемо. Они говорят, что через 15 лет газ не будет частью национального энергобаланса. Мы говорим, во-первых, мы не знаем, и, во-вторых, даже если это так, что произойдет в ближайшие годы? Еврокомиссия оказывает на нас давление с целью диверсификации источников, но они не готовы принять участие в финансировании увеличения мощности инфраструктуры Юго-Восточной Европы. Но мы работаем вместе с Азербайджаном, Турцией, Болгарией, Румынией, Словакией, чтобы найти решения», - сказал он.

X: @Lyaman_Zeyn