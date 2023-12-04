Сербия завершила строительство трубопровода для импорта газа из Азербайджана (Обновлено)

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БАКУ/Trend/ - Сербия завершила строительство интерконнектора с Болгарией, который позволит стране импортировать газ из Азербайджана, сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Дедович Ханданович, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

«Газопровод Сербия-Болгария – это первый крупный энергетический проект, который был завершен в срок, за 12 месяцев. Всего год назад мы начали работы, и за 12 месяцев самоотверженной работы проложено 109 километров нового газопровода, четыре измерительных и одна регулирующая станция в Пироте, Димитровграде, Бела-Паланке и Нише, а также одна крупная перегрузочная станция в Трупале. Ожидается, что до конца недели газопровод будет запущен в тестовом режиме», - сказал министр.

Дедович Ханданович напомнила, что было подписано коммерческое соглашение на поставку до 400 миллионов кубометров газа из Азербайджана до конца следующего года.

Министр отметил, что газопровод Сербия-Болгария важен также из-за газификации юго-восточной части Сербии и процесса «зеленого» перехода.

«Этот газопровод важен для граждан и экономики в этой части Сербии, особенно для соединения с Пиротом, Димитровградом, Белой Паланкой и для развития вторичной газовой сети в Нише. В процессе «зеленого» перехода важно, чтобы у нас были надежные поставки газа, и мы могли перейти от использования угля и мазута к газу, который является более чистым источником энергии», - сказала Дедович Ханданович.

Министр добавила, что этот проект усиливает позиции Сербии на газовой карте Европы, поскольку газопровод Сербия-Болгария мощностью 1,8 миллиарда кубометров обеспечивает транзит газа из Азербайджана и Каспийского региона в страны Центральной Европы.

X: @Lyaman_Zeyn