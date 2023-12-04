Азербайджан и ЕС обновят дорожную карту по энергетическому партнерству - Парвиз Шахбазов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ЕС обновят дорожную карту по реализации документа "Стратегическое энергетическое партнерство Азербайджан-ЕС".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"На встрече с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон в ОАЭ мы провели плодотворные дискуссии по Южному газовому коридору и коридору "зеленой" энергии, другим приоритетам нашего энергетического диалога. Мы договорились обновить дорожную карту по реализации документа "Стратегическое энергетическое партнерство Азербайджан-ЕС", - пишет министр.

Также публикацией в соцсети поделилась комиссар ЕС Кадри Симсон.

"Наша встреча была посвящена энергетической безопасности и сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии. Отрадно было услышать о последних событиях в этой сфере, а также проинформировать о действиях с нашей стороны", - говорится в публикации.

Отметим, что 18 июля 2022 года был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере". Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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