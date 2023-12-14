Строительство интерконнектора Болгария-Сербия – важная веха в стратегии диверсификации – Кадри Симсон (ДОПОЛНЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:45)

БАКУ/Trend/ - Завершение строительства интерконнектора Болгария-Сербия (IBS) является важной вехой в стратегии диверсификации Сербии и в контексте регионального сотрудничества в Группе высокого уровня по объединению энергетических сетей Центральной и Юго-Восточной Европы» (CESEC).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Это является еще одной историей успеха инфраструктурной политики ЕС. Я хотела бы поздравить разработчиков проекта и правительства Болгарии и Сербии за их эффективное сотрудничество и завершение проекта в сложных обстоятельствах», - добавила она.

Напомним, что 10 декабря в Сербском городе Ниш состоялась церемония запуска интерконнектора Сербия – Болгария, который обеспечит доступ к азербайджанскому природному газу.

Проект газового интерконнектора Сербия – Болгария (Ниш-Димитровград-Болгария) частично финансируется за счет грантов ЕС в размере 49,6 миллиона евро, а также 25 миллионов евро льготного кредита от Европейского инвестиционного банка, который Сербия выплатит за строительство своей части газопровода. На подготовительные работы и проектирование Республика Сербия выделила 15 миллионов евро и 7,5 миллионов евро.

В настоящее время 13 процентов потребления первичной энергии Сербии приходится на газ, который страна может получать только из двух точек входа – через трубопровод Балканский поток и из Венгрии. Газовый интерконнектор, соединяющий газовые сети Сербии и Болгарии, будет способствовать диверсификации источников энергии в Сербии и Западно-Балканском регионе, обеспечивая Сербию более безопасными и стабильными поставками из различных систем газовых сетей, в частности, из Азербайджана и из терминала СПГ в Александруполисе в Греции.

X: @Lyaman_Zeyn