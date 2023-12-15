БАКУ /Trend/ - SOCAR и bp подписали меморандум о взаимопонимании по сокращению выбросов метана, передает в пятницу Trend со ссылкой на bp.

Как сообщается, обе компании, которые подписали Руководящие принципы по снижению выбросов метана (MGP), будут обмениваться информацией и предпринимать совместные действия для продвижения сокращения выбросов метана в Азербайджане.

SOCAR и bp соберут вместе ключевые заинтересованные стороны, партнеров, исследовательские институты и глав правительства для поддержки усилий по разработке индивидуального пути, отвечающего потребностям энергетического сектора Азербайджана.

SOCAR и bp подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на улучшение образования в области сокращения выбросов метана, развитие потенциала, измерения, отчетности, технологий и технических знаний.

«Мы уверены, что это сотрудничество приведет к значительным достижениям в борьбе с выбросами метана и защите климата. Вместе мы будем делиться опытом и знаниями о технологиях управления метаном, определять возможности для совместных технологических испытаний и кампаний, а также способствовать повышению осведомленности о сокращении выбросов метана», - сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев.

Вице-президент bp по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в свою очередь отметил, что этот документ позволит способствовать мерам по значительному сокращению выбросов метана в Азербайджане.

«Как долгосрочный и надежный партнер Азербайджана мы по-прежнему привержены сотрудничеству с SOCAR, чтобы помочь добиться эффективных перемен», - добавил он.

X: @Lyaman_Zeyn