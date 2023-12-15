Фонд ОПЕК одобрил кредит на проект ветроэлектростанции в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Фонд международного развития ОПЕК (Фонд ОПЕК) одобрил кредит в размере 50 миллионов долларов компании ACWA Power Wind для поддержки строительства ветроэлектростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на Фонд ОПЕК.

Как сообщается, в общей сложности Фонд ОПЕК утвердил новое финансирование на сумму более 600 миллионов долларов США.

"18 новых проектов отражают приверженность Фонда ОПЕК продвижению устойчивого социального и экономического развития в странах-партнерах. Новые средства будут направлены на поддержку проектов в секторах транспорта, здравоохранения, образования и энергетики, а также будут способствовать действиям по борьбе с изменением климата и обеспечению продовольственной безопасности, а также стимулировать международную торговлю", - говорится в сообщении Фонда.

Напомним, что 9 января 2020 года министерство энергетики Азербайджана и крмпания ACWA Power Саудовской Аравии подписали соглашение, в рамках которого будет реализован пилотный проект по строительству ветроэлектростанции мощностью 240 МВт компанией ACWA Power. В связи с этим 30 декабря 2020 года между министерством энергетики, ОАО «Азерэнержи» и компанией ACWA Power были подписаны инвестиционное соглашение, соглашение о покупке электроэнергии и соглашение о присоединении электропередачи по ветряной электростанции мощностью 240 МВт. Проект общей установленной мощностью 240 МВт будет реализован в селе Ситалчай Хызынского района и селе Пиракашкул Абшеронского района.

По предварительным оценкам, ветроэлектростанция будет ежегодно вырабатывать 1 миллиард кВтч электроэнергии, даст возможность сэкономить 220 миллионов кубометров природного газа в год, предотвратить выбросы 400 000 тонн углекислого газа и обеспечить электроэнергией 300 000 домов. Общая стоимость проекта составляет около 300 миллионов долларов и, как ожидается, будет полностью профинансирована за счет иностранных инвестиций. Церемония закладки завода состоялась 13 января 2022 года.