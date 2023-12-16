Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 декабря понизилась на 0,12 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 81,38 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light также понизилась на 0,2 доллара (до 79,92 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась на 0,45 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 59,61 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 15 декабря понизилась на 0,19 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 77,09 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

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