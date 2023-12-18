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bp приостановила танкерные перевозки нефти по Красному морю

Энергетика Материалы 18 декабря 2023 17:09 (UTC +04:00)
bp приостановила танкерные перевозки нефти по Красному морю

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - bp приостановила танкерные перевозки нефти по Красному морю.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении компании.

"bp решила временно приостановить весь транзит в связи с ухудшением ситуации с безопасностью судоходства в Красном море", - сказали в компании.

Отметим, что ранее такие компании, как Maersk, MSC и Hapag-Lloyd также приостановили контейнерные перевозки по Красному морю по вышеуказанной причине.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

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