COP29 - Баку станет центром мира

БАКУ/Trend/ - В эпоху технологической революции, где искусственный интеллект (ИИ) выступает в роли ключевого фактора прогресса, особое внимание требуется уделить вопросам защиты окружающей среды и использованию зеленой энергии. Это особенно актуально, учитывая, что дата-центры, необходимые для поддержки ИИ и других технологий, потребляют значительное количество электроэнергии.

Переход к использованию возобновляемых источников энергии для питания дата-центров является ключевым шагом в минимизации экологического воздействия технологического роста. Интеграция солнечной, ветровой и других форм зеленой энергии способствует снижению выбросов углекислого газа и укрепляет устойчивость энергетической инфраструктуры.

Таким образом, важно поддерживать сбалансированный подход, где технологический прогресс сопровождается активными усилиями по сохранению окружающей среды и продвижению устойчивых энергетических решений. Это обеспечит не только экологическую безопасность, но и долгосрочную устойчивость технологического развития

Глобальная цифровая трансформация, подстегнутая развитием ИИ, 5G и IoT, приводит к росту объемов данных и, как следствие, к необходимости расширения инфраструктуры дата-центров. Прогнозируется, что к 2025 году мировой объем данных достигнет 175 зеттабайт, что стимулирует строительство новых и модернизацию существующих дата-центров. Эти центры требуют оптимизации расположения в регионе для эффективности и скорости доступа к данным.

Одновременно с ростом числа дата-центров возникает вызов для экологической устойчивости. В ответ на это, ведущие технологические компании Google, Amazon, Apple, Meta, Alibaba и Microsoft планируют переход на возобновляемые источники энергии к 2030 году, и по данным Uptime Institute, около 60% новых дата-центров к 2024 году будут использовать возобновляемые источники. Важным фактором в этом процессе является развитие фибер-оптической инфраструктуры, в чем активно участвует Министерство Цифрового Развития и Транспорта Азербайджана Эти усилия могут позволить Азербайджану стать не только цифровым коридором, но и цифровым центром в регионе.

Стратегическое географическое положение Азербайджана, сочетание с его возможностями в области возобновляемых источников энергии и развитыми телекоммуникационными сетями, создает идеальную платформу для размещения и функционирования дата-центров в эпоху глобальной цифровой трансформации. С учетом растущего стремления крупных компаний к использованию "зеленой" энергии для их дата-центров, Азербайджан представляет собой привлекательное место для реализации инновационных и экологически устойчивых проектов.

Азербайджан, активно участвуя в международных усилиях по борьбе с климатическими изменениями, обязался сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году и на 40% к 2050 году относительно уровня 1990 года. Страна демонстрирует свой потенциал в сфере "зеленой энергетики", особенно после подписания соглашения о стратегическом партнерстве в этой области с Грузией, Румынией и Венгрией в 2022 году в Бухаресте. Президент Ильхам Алиев подчеркивает важность синергии между природным газом и возобновляемыми источниками энергии, видя в этом комбинированном подходе ключ к энергетическому будущему страны.

В рамках этих усилий Азербайджан заключил значительные соглашения с ведущими мировыми компаниями в области альтернативных энергоисточников, направленные на производство до 25 ГВт возобновляемой солнечной и ветровой энергии.

Участие Азербайджана в COP28 в Дубае, одном из самых крупных мероприятий ООН по климату, подчеркнуло значимость страны в мировых усилиях по борьбе с изменением климата. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул стратегическую роль страны в принятии мер по смягчению глобального изменения климата.

После достижения исторической победы в Отечественной войне, Президент Азербайджана Ильхам Алиев провозгласил освобожденные земли Карабаха зоной развития "зеленой" энергии. Согласно планам, к 2050 году эти территории Карабаха будут преобразованы в области с "чистыми нулевыми выбросами". Такой же статус зеленой энергетической зоны получил и Нахчыван.

Реализация конкретных целей в области зеленой энергии через масштабные проекты, основанные на использовании ветрового и солнечного потенциалов, демонстрирует значительный вклад Азербайджана в международные усилия по борьбе с климатическими изменениями и подчеркивает его решимость в ответе на глобальные экологические вызовы.

Азербайджан, выбранный в качестве хозяина 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), предстоит принять в Баку представителей более 190 стран в 2024 году. Это событие отмечает стратегическое положение Азербайджана на мировой арене, особенно в контексте борьбы с климатическими изменениями и продвижения "зеленой" энергетики. Президент Ильхам Алиев укрепляет позиции страны как ключевого энергетического, транспортного и теперь “экологического центра региона”. Собрав представителей из более чем 190 стран, COP29 в Баку станет мировой платформой для обсуждения важнейших вопросов устойчивого развития и экологической безопасности, подчеркивая вклад Азербайджана в решение этих глобальных вызовов.

Выбор Баку в качестве места проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) является важным шагом во внешней политике Азербайджана, наряду с его председательством в Движении неприсоединения и членством в Совете Безопасности ООН. Это событие подтверждает растущий авторитет и стабильность Азербайджана на международной арене, подчеркивая его способность проводить глобальные мероприятия мирового уровня.

В то же время, начало экспорта «зеленой» электроэнергии из возобновляемых источников энергии знаменует новую главу в энергетической стратегии страны. Это подчеркивает важность зеленой энергии в процессе выбора местоположения для крупных дата-центров, так как современный мир акцентирует внимание не только на географическом положении, но и на потенциале использования возобновляемых источников энергии.

Цифровая трансформация в Азербайджане, направленная на устойчивое и экологически ответственное развитие, включает задачи по снижению выбросов парниковых газов, уменьшению энергопотребления, повышению эффективности и обеспечению устойчивости цифровой инфраструктуры. Использование возобновляемой энергии в этом контексте становится не только экологической необходимостью, но и ключевым фактором экономической эффективности.

Стратегическое местоположение Азербайджана как транзитного коридора между Европой и Азией, особенно в условиях современной геополитической обстановки, дает ему дополнительные преимущества. Напряженность между Россией и Украиной, а также конфликт на Ближнем Востоке, делают альтернативные маршруты и цифровые коридоры более значимыми.

Проведение масштабного мероприятия COP29 в Азербайджане выделяет страну не только как активного участника в сохранении окружающей среды, но и как обладателя значительных ресурсов возобновляемой энергии. Географическое положение Азербайджана, лежащее на перекрестке Европы и Азии, открывает перед технологическими компаниями новые возможности для доступа на рынки через Каспийское море. Это делает страну идеальным местом для размещения крупных дата-центров, обеспечивая эффективный транзит данных между азиатскими и европейскими рынками. COP29 не просто мероприятие, а ключевой момент, открывающий Азербайджану новые горизонты для привлечения инвестиций. Он знаменует собой историческое событие, открывающее новую страницу в развитии энергетических и цифровых проектов страны, способствуя цифровизации всего региона и создавая синергию для глобальных технологических компаний на азербайджанской территории.

Ведущие технологические компании мира, такие как Google, Amazon, Apple, Meta, Alibaba и Microsoft, рассматривают возможность размещения новых дата-центров в регионе, что открывает перед Азербайджаном значительные перспективы для экономического и технологического развития. Это также возлагает большую ответственность на страну за проведение международных мероприятий, подчеркивая её роль как ключевого экологического и цифрового центра региона.

Фуад Аллахвердиев