БАКУ/Trend/ - В настоящее время строительные работы по проекту газопровода Игдыр-Нахчыван продолжаются.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

«Этот проект является еще одним примером азербайджано-турецкого братства. Реализация возможностей сотрудничества в области возобновляемой энергетики является одним из важных направлений взаимовыгодного партнерства. В рамках сотрудничества Азербайджана с иностранными инвесторами возможен экспорт энергии, полученной от проектов альтернативной и возобновляемой энергетики, в страны региона, включая Турцию и Европу», - сказал он.

Напомним, что Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван 15 декабря 2020 года.

Проект будет реализован Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и турецкой BOTAŞ. В настоящее время Нахчыван получает газ в основном через Иран. Поставки азербайджанского газа через Турцию помогут Нахчывану удовлетворить свои потребности в газе. Турецкий участок трубопровода от Игдыра до Садарака в Нахчыване будет иметь протяженность 85 километров