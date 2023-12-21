Достигнута договоренность с Казахстаном и Узбекистаном по экспорту "зеленой" электроэнергии через Азербайджан - министр

БАКУ/Trend/ - Уже достигнута договоренность с Казахстаном и Узбекистаном по экспорту "зеленой" электроэнергии через Азербайджан в Европу.

Как сообщает Trend, об этом в четверг на азербайджано-турецком инвестфоруме сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Шахбазов напомнил, что Азербайджан планирует в перспективе экспортировать до 5 тыс. МВт "зеленой" энергии по различным направлениям, в том числе 1 тыс. МВт - через Нахчыванскую Автономную Республику.

Он сообщил о создании расширенной рабочей группы Азербайджана и Турции по энергетическому коридору через Нахчыван в Турцию. Министр сказал, что опыт турецких компаний в сфере энергоэффективности очень важен.

Он отметил важность проекта турецкой компании Baltech по солнечным электростанциям мощностью 50 МВт в Нахчыване и ветряным электростанциям мощностью 200 МВт в Восточно Зангезурском и Карабахском экономических районах.

«Кроме того, энергетический коридор Азербайджан -Турция - Европа является одним из перспективных направлений для транзита электроэнергии из Центральной Азии. Уже достигнута договоренность с Казахстаном и Узбекистаном по экспорту "зеленой" электроэнергии через Азербайджан в Европу", - подчеркнул министр.

Отметим, что сегодня в Баку проходит азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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