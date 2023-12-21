SOCAR надеется достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году - Ровшан Наджаф

БАКУ/Trend/ - Текущие научные и технологические наработки позволят государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR выполнить взятые обязательства по снижению выбросов парниковых газов до нуля.

Как сообщает Trend, об этом в четверг на азербайджано-турецком инвестфоруме сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф.

"Мы стремимся достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. Я думаю, что текущие научные исследования позволят нам достичь этих целей в короткие сроки", - сообщил Наджаф.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане с рядом компаний реализуются проекты, связанные с "зеленой" энергетикой.

"Многие из них нацелены на внутреннее потребление. Так, электроэнергию, которая будет произведена в рамках проекта между SOCAR и bp, планируется потреблять в рамках проекта, в котором обе компании являются партнерами", - сказал Наджаф.

Отметим, что сегодня в Баку проходит азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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