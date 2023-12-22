Общий объем добычи с платформы "Западный Азери" достиг 1 миллиарда баррелей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Общий объем добычи с платформы "Западный Азери" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия достиг 1 миллиарда баррелей, передает в пятницу Trend со ссылкой на bp.

Как сообщается, производство с платформы "Западный Азери", которая является одной из семи добывающих платформ АЧГ на Каспии, достигло этого знаменательного рубежа 12 декабря. Платформа вносит значительный вклад в общий объем добычи АЧГ, который составил 4,3 миллиарда баррелей с момента запуска в ноябре 1997 года.

"Это вторая платформа АЧГ, которая пересекла черту в один миллиард баррелей. "Центральный Азери" была первой платформой, которая с достигла этого рубежа гораздо раньше, чем другие – в июле 2021 года", - сказал вице-президент bp по производству в Азербайджане, Грузии, Турции Эльхан Мамедов.

Отметим, что платформа "Западный Азери" была запущена в декабре 2005 года. С того времени на платформе "Западный Азери" пробурено более 40 скважин и несколько боковых стволов. В настоящее время из них действуют 35 – 26 добывающих и девять водонагнетательных. Одной из первых скважин, введенных в эксплуатацию в 2005 году, является С-06 - крупнейшая добывающая скважина с начальным дебитом 35 000 баррелей нефти в сутки. На сегодняшний день общая добыча скважины составила 80 миллионов баррелей. Текущая ежедневная добыча с платформы "Западный Азери" составляет 85 000 баррелей нефти.

BP Exploration (Caspian Sea) Limited является оператором от имени подрядчиков по Соглашению о разделе продукции АЧГ.

Доли участия в АЧГ: bp (30.37%), SOCAR (25.0%), MOL (9.57%), INPEX (9.31%), Equinor (7.27%), ExxonMobil (6.79%), TPAO (5.73%), ITOCHU (3.65%), ONGCVidesh (2.31%).

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