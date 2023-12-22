Equinor назвала причины продажи активов в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Норвежская компания Equinor находится в процессе перестройки своего международного нефтегазового бизнеса, и продажа активов в Азербайджане соответствует ее стратегии по сосредоточению на своем международном портфеле.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный вице-президент Equinor по международной разведке и добыче Филипп Матье.

Equinor и государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали соглашение, в рамках которого Equinor продаст SOCAR все свои оставшиеся активы в Азербайджане. Подписаны документы о покупке компанией SOCAR принадлежащих Equinor долей участия в месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), "Карабах", а также проекте Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Следует отметить, что до купли-продажи акций Equinor владела 7,27% акций АЧГ, 8,71% - трубопровода БТД и 50% - месторождения "Карабах". До этой сделки доля SOCAR в АЧГ составляла 25%, в БТД - 25%, в месторождении "Карабах" - 50%.

«Активы в Азербайджане были важной частью международного портфеля Equinor на протяжении последних 30 лет. SOCAR имеет хорошие возможности для увеличения стоимости активов в долгосрочной перспективе. Мы ценим тесное сотрудничество, длившееся долгие годы», - сказал Матье.

Отметим, что Equinor начала работать в Азербайджане с 1992 года.