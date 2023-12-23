Греция увеличила затраты на импорт азербайджанского газа

БАКУ /Trend/ - В октябре 2023 года Греция импортировала из Азербайджана 161,8 миллиона кубометров природного газа по сравнению с 157,3 миллиона кубометров, импортированных в сентябре, сообщили в ответ на запрос Trend в статистическом управлении Европейского союза – Eurostat.

Это представляет собой увеличение объема импорта на 2,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

В совокупности общий экспорт газа из Азербайджана в Грецию за десять месяцев 2023 года составил почти 1,7 миллиарда кубометров на общую сумму 744,5 миллиона евро.

В октябре Греция потратила 57,7 миллиона евро на импорт газа из Азербайджана по сравнению с 55,2 миллиона евро в сентябре, что означает рост на 4,5 процента.

Отметим, что Азербайджан начал транспортировать газ в Европу по Южному газовому коридору с 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8–10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

X: @Lyaman_Zeyn