SOCAR открыла новую АЗС

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла свою первую автозаправочную станцию (АЗС) в Кюрдамирском районе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR PETROLEUM.

Выступая на открытии АЗС, представители SOCAR PETROLEUM рассказали о стратегических планах развития компании и отметили, что SOCAR активно расширяет сеть своих автозаправочных станций. Это восьмая АЗС, введенная в эксплуатацию в рамках Года Гейдара Алиева.

Запуск АЗС позволил открыть 28 новых рабочих мест.

На вновь введенной в эксплуатацию АЗС будут предлагать бензин с октановым числом 92 и 95, а также дизельное топливо.

На станции также установлено зарядное оборудование для электромобилей, которое позволяет заряжать два электромобиля одновременно.

В настоящее время в стране действуют 55 АЗС под брендом SOCAR и 12 нефтетерминальных комплексов. Семь из них действуют в Карабахе и Восточном Зангезуре.

X: @Lyaman_Zeyn