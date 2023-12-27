Азербайджан и Турция подписали соглашение по восстановлению 5 малых ГЭС (ФОТО) (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция подписали соглашение по восстановлению пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.

"К 2030 году Азербайджан намерен получать 30 процентов вырабатываемой электроэнергии из возобновляемых источников и сократить выбросы парниковых газов. Подписано соглашение о совместном участии между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", турецкой компанией "Demiroren Yatirim Holding A.S." и ООО "Arges Enerji Team" по восстановлению и эксплуатации пяти малых гидроэлектростанций в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Этот проект - значительный шаг к созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях. Реализованный в рамках государственно-частного партнерства проект не только создаст новые рабочие места, но и ускорит "Великое возвращение", будет способствовать устойчивому экономическому развитию освобожденных территорий и передаче нового опыта и возможностей в области возобновляемых источников энергии", - говорится в публикации.

Напомним, что ранее министр экономики Азербайджана в ходе азербайджано-турецкого инвестиционного форума сказал о том, что Азербайджан и Турция подготовили проект восстановления пяти малых ГЭС на освобожденных территориях.

"Для инвесторов в Азербайджане созданы возможности для участия в проектах, в которых Азербайджанская инвестиционная компания является партнером в рамках государственно-частного партнерства. В этом контексте Азербайджанская инвестиционная компания ведет переговоры с коллегами из Турции, и в этом году подготовлен проект восстановления пяти малых ГЭС на наших территориях, освобожденных от оккупации", - отметил он.

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