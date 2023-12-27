Азербайджан и Турция подписали соглашение по восстановлению 5 малых ГЭС (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция подписали соглашение по восстановлению пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.

"К 2030 году Азербайджан намерен получать 30 процентов вырабатываемой электроэнергии из возобновляемых источников и сократить выбросы парниковых газов. Подписано соглашение о совместном участии между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", турецкой компанией "Demiroren Yatirim Holding A.S." и ООО "Arges Enerji Team" по восстановлению и эксплуатации пяти малых гидроэлектростанций в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Этот проект - значительный шаг к созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях. Реализованный в рамках государственно-частного партнерства проект не только создаст новые рабочие места, но и ускорит "Великое возвращение", будет способствовать устойчивому экономическому развитию освобожденных территорий и передаче нового опыта и возможностей в области возобновляемых источников энергии", - говорится в публикации.

Отметим, что будут восстановлены пять малых гидроэлектростанций, расположенные на реках Хакари и Тертер.

Документ подписали исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) Ульви Мансуров, председатель совета директоров "Demirören Yatırım Holding A.Ş" Йылдырым Демирорен и руководитель ООО "Arges Enerji Team" Мехмет Фехми Озата.

Напомним, что ранее исполнительный директор АИК Ульви Мансуров сообщил Trend о том, что стоимость проекта по восстановлению оценена в 15 миллионов долларов США.

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