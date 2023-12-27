Агентство Азербайджана по ВИЭ и GEDF обсудили перспективы взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Представители Госагентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана (AREA) и Фонда энергетического развития Грузии (GEDF) обсудили перспективы взаимодействия, сообщает в среду Trend.

Как следует из сообщения AREA, в ходе беседы в онлайн-формате замдиректора AREA Кямран Гусейнов и директор GEDF Джаба Хмаладзе обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики между странами, взаимного обмена знаниями и опытом по привлечению инвесторов со стороны правительств, о механизмах государственной поддержки сферы ВИЭ.

Азербайджан последние годы активно развивает это направление, стремясь довести долю ВИЭ в энергобалансе страны к 2028 году до 33 процентов.