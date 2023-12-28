БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания SOCAR усилила меры безопасности на производственных участках производственного объединения «Азнефть» в связи с резким изменением погодных условий в стране.

Об этом сказали в SOCAR в четверг в ответ на запрос Trend.

«Введены ограничения на проведение опасных работ, приняты соответствующие меры по охране здоровья людей в рамках трудовых норм. При этом просветительская деятельность осуществляется по всем направлениям», - отметили в компании.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также в Европу.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

X: @Lyaman_Zeyn