Названы основные направления деятельности ООО SOCAR Green

БАКУ/Trend/ - На заседании Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) было принято решение о создании ООО SOCAR Green, передает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Как сообщается, основной целью компании является эффективное управление стратегическими проектами SOCAR в области возобновляемой энергетики, расширение возможностей сотрудничества с международными партнерами в этой сфере, а также поддержка процессов декарбонизации в нефтегазовых операциях.

Основными направлениями деятельности компании определены реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики, производство «зеленого» водорода, улавливание, утилизация и хранение углерода, оказание соответствующей помощи в подготовке стратегических дорожных карт по сокращению выбросов углекислого газа по всей стране. При этом вновь созданная компания будет изучать международный опыт в указанных областях и внедрять его в Азербайджане.

В рамках первого этапа проекта «Мега» ООО SOCAR Green совместно с компанией Masdar реализует проекты по строительству ветряной и солнечной электростанций мощностью 1 гигаватт на суше, а также проект строительства солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт совместно с bp в Джебраиле («Шафаг»). Кроме того, планируется реализация проектов строительства солнечной и ветряной электростанций в Нахчыванской Автономной Республике совместно с ACWA Power, Masdar и Energy China.

X: @Lyaman_Zeyn