Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого января подорожала на 2,63 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 82,96 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light подорожала на 2,6 доллара - до 81,21 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS подорожала на 2,58 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,87 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, девятого января повысилась на 3,08 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 78,91 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 января составляет 1,7 AZN/1 USD.

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