До конца года в Азербайджане начнется строительство двух новых солнечных электростанций - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ — До конца 2024 года в Азербайджане начнется строительство двух новых солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 760 МВт, а с 2025 года стартуют работы по ветростанции мощностью 240 МВт, передает в среду Trend со ссылкой на публикацию министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети X.

Отмечено, что такая договоренность достигнута по итогам визита в Баку президента ОАЭ и подписания соглашения пакета соглашений по развитию проектов "зеленой" энергии.

"В качестве проявления нашей солидарности ради "Зеленого мира", мы договорились с ОАЭ еще больше укрепить наше партнерство. До конца года мы планируем начать строительство двух СЭС общей мощностью 760 МВт, а в следующем году — одной ветростанции на 240 мегаватт", — сообщил Парвиз Шахбазов в соцсети.

Отметим, что вчера между Азербайджаном и ОАЭ в Баку состоялось подписание нескольких документов в сфере энергетики.

Был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством инвестиций ОАЭ, предусматривающий создание рамок для инвестиционного сотрудничества в энергетическом секторе, особенно, по проектам передачи электрической энергии, развития сети, обмена техническими знаниями и опытом.

Меморандум касается изучения инвестиционных возможностей по проектам строительства на суше солнечных электростанций мощностью 2 ГВт, ветряных – мощностью 2 ГВт, строительство на море ВЭС мощностью 6 ГВт, а также по таким новым направлениям, как проекты "солнечных крыш", производства "зеленого водорода", "зеленого аммиака", синтетического метана, устойчивого авиационного топлива (Sustainable aviation fuel, SAF) и экспорта "зеленой" энергии.

Также согласован Календарь мероприятий ("Дорожная карта") для строительства на суше в Азербайджане солнечных и ветряных электростанций мощностью 1 ГВт в 2024-2027 годах (одной ВЭС и двух СЭС).

Помимо этого, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Министерства финансов Азербайджана и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана и министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ - протокол о намерениях.

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