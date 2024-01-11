Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Европу в 2023 г.

БАКУ/Trend/ - По итогам 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 11,8 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Экспорт газа с января по декабрь увеличился на 5,3 процента. 11,8 миллиарда кубометров было экспортировано в Европу, 9,5 миллиарда кубометров - в Турцию и 2,5 миллиарда кубометров - в Грузию. За этот период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа», - написал он.

Отметим, что транспортировка азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору началась 31 декабря 2020 года. Газ из региона Каспийского моря транспортируется в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов. Ожидается, что капитальные затраты по проекту ЮГК полностью окупятся в течение 8-10 лет.