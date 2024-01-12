В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ

БАКУ /Trend/ - В 2023 году производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе гидростанциями, составило 2,116 миллиарда киловатт-часов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в соцсети Х министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что за прошлый год ГЭС было выработано 1,757 миллиарда киловатт-часов, ВЭС - 56,6 миллиона киловатт-часов, СЭС – 79,4 миллиона киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (СТБО) - около 223 миллиона киловатт-часов.

Отметим, что доля сектора ВИЭ в общем производстве электроэнергии в Азербайджане за отчетный период составила семь процентов.

В целом производство электроэнергии в Азербайджане составило 29,277 миллиарда киловатт-часов, экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 3,253 миллиарда киловатт-часов, в то время как импорт составил 211,8 миллиона киловатт-часов.

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