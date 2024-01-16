Азербайджан может достичь цели по увеличению доли «чистой» энергии раньше ожидаемых сроков – министр

БАКУ/Trend/ - Азербайджан может достичь цели по увеличению доли «чистой» энергии раньше ожидаемых сроков.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Азербайджан сделал сознательный выбор, используя свои доходы, в том числе от ископаемого топлива, для начала перехода на «чистую» энергию. И я думаю, что в нашем конкретном случае мы значительно опережаем нашу цель — к 2030 году обеспечить 30 процентов всех энергетических потребностей за счет возобновляемых источников энергии. Мы думаем, что сможем достичь этого примерно к 2028 году, если продолжим идти по тому же пути», - сказал министр.

Джаббаров отметил, что успех инициативы глобальной декарбонизации очень важен.

«Один из уроков, которые мы извлекли из предыдущих переговоров, особенно из COP28, заключается в том, что метод исключения не работает», - добавил он.

Отметим, что увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 24 процентов к 2026 году и до 30 процентов к 2030 году предусмотрено в Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы.