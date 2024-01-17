SOCAR и ADNOC обсудили прогресс по проекту "Абшерон"

БАКУ/Trend/ - Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел ряд встреч в рамках Давосского всемирного экономического форума (ВЭФ), передает в среду Trend со ссылкой на публикации главы SOCAR в соцсетях.

В частности, в ходе встречи с исполнительным директором по низкоуглеродным решениям и международному развитию компании ADNOC (ОАЭ) Мусаббехом Аль Кааби состоялся "стратегический диалог".

"Был обсужден прогресс по Каспийскому проекту добычи газа "Абшерон", низкоуглеродные решения и ВИЭ, потенциальные возможности для дальнейшего сотрудничества", - отмечено в публикации.

ADNOC с лета 2023 года с долей 30 процентов участвует в проекте "Абшерон ", на котором к концу десятилетия может быть достигнута добыча газа в пять-шесть миллиардов кубометров в год.

Ровшан Наджаф также провел в Давосе "продуктивные дискуссии с заместителем спецпосланника США по климату Риком Дюком.

"Было обсуждено потенциальное сотрудничество в области декарбонизации, проблем климата, содействия устойчивому будущему планеты", - сообщил глава SOCAR на своей странице в соцсетях.

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