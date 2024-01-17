Дополнительные объемы газа из Азербайджана могут помочь смягчить последствия кризиса в Европе – IGU

БАКУ/Trend/ - Дополнительные объемы природного газа из Азербайджана могут помочь смягчить последствия кризиса в Европе.

Об этом сказала Trend директор по стратегическим коммуникациям и членству Международного газового союза (IGU) Татьяна Ханберг.

"Европа еще не вышла из энергетического кризиса. Пока, к счастью, погода на ее стороне. Мягкая зимняя погода и высокий уровень хранения газа поспособствовали снижению цен после пиков последних двух лет. Однако фундаментальные показатели рынка остаются очень жесткими, и нынешний баланс очень хрупкий. Дополнительные объемы газа через Южный газовый коридор обеспечат большую энергетическую безопасность, одновременно улучшая доступность и гибкость, что всегда положительно для рынка. Это помогло бы смягчить последствия кризиса и поддержать возобновление работы отраслей, которые были вынуждены закрыться из-за предыдущего кризиса цен", - отметила Т.Ханберг.

По ее словам, увеличение пропускной способности трубопроводов также помогает устранять проблемы, которые преследуют Европу после ее отделения от российских трубопроводов.

"Европейский энергетический рынок будет продолжать развиваться благодаря политике декарбонизации, необходимой для достижения амбициозных климатических целей. Инфраструктура природного газа является неотъемлемой частью обеспечения доступного, безопасного и устойчивого, во всех смыслах этого слова, перехода на "чистую"0 энергию. Природный газ имеет решающее значение для поддержания стабильности энергетической системы, и это лучший вариант для удовлетворения растущих потребностей в гибкости для достижения запланированного утроения возобновляемых источников энергии. Поскольку в газовой промышленности также ведется работа над декарбонизацией, газовая инфраструктура тоже является основным средством обеспечения низкого и нулевого уровня выбросов.

Для безопасного перехода на "чистую" энергию необходима дополнительная газовая инфраструктура, и приятно видеть, что уроки последних двух лет приносят свои плоды", — добавила Т.Ханберг.

Отметим, что 10 января в интервью местным телевизионным каналам Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал, что в будущем может быть рассмотрено создание новой газовой инфраструктуры в Азербайджане.

"До сих пор к нашей газовой системе уже подключились Грузия, Турция, Греция, Болгария, Италия, Румыния, Венгрия, созданы различные интерконнекторы, и движущей силой всех этих интерконнекторов стал Южный газовый коридор, потому что, если бы мы не выступили в свое время с этой инициативой и не реализовали бы ее, ни о каком интерконнекторе сегодня не могло быть и речи.

Все эти интерконнекторы, включая газопроводы между Грецией и Болгарией, Болгарией и Сербией, Румынией и Венгрией, являются ответвлениями Южного газового коридора. То есть сегодня восемь стран покупают азербайджанский газ, шесть из них – европейские страны. В будущем число этих стран увеличится. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими европейскими странами. И я могу сказать, что переговоры находятся на важном этапе.

Спрос есть и будет увеличиваться, у нас есть для этого ресурсы. Газовое месторождение "Шахдениз" является крупнейшим газоконденсатным месторождением в мире. В этом году на газовом месторождении "Абшерон", сданном в эксплуатацию в прошлом году, будет добыто 1,5 миллиарда кубометров газа. Это наш дополнительный ресурс. Надеюсь, что до конца этого года — к декабрю, во всяком случае такая задача поставлена, первый газ будет получен на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" в рамках проекта "Глубинный газ". Там тоже огромный потенциал.

Также должно быть принято инвестиционное решение по другим нашим проектам и второй фазе разработки месторождения "Абшерон". Если это решение будет принято - уверен, что оно будет принято - объем ежегодной добычи на "Абшероне" составит 5 миллиардов кубометров в год. Это очень значительная цифра.

Кроме того, сегодня ведутся подготовительные работы на месторождениях "Шафаг", "Асиман", "Умид", "Бабек", "Нахчыван" и "Карабах". Их ресурсная база тоже достаточно велика. Вот что я имел в виду, когда говорил, что и через сто лет Азербайджан будет оставаться важным партнером. И сегодня это сбывается.

Отмечу также, что сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность. И если мы захотим поставлять по нему дополнительные объемы газа, его необходимо расширить, следует вложить дополнительные средства. Это можно сделать с помощью насосных станций, и спрос есть. В принципе, в будущем может быть рассмотрено создание новой газовой инфраструктуры в Азербайджане, и мы это тоже рассматриваем", - сказал глава государства.

X: @Lyaman_Zeyn