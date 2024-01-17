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Азербайджан и ЕББР обсудили расширение сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики

Энергетика Материалы 17 января 2024 15:24 (UTC +04:00)
Азербайджан и ЕББР обсудили расширение сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕББР) обсудили расширение сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках нашей поездки на Давосский экономический форум мы провели встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком. В ходе беседы мы отметили важность расширения сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики, активное участие Азербайджана в международных инициативах и перспективы проведения в стране COP29. Была отмечена выраженная поддержка ЕБРР Азербайджану в этой области", - говорится в публикации.

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