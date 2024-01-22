SOCAR PETROLEUM расширяет сеть АЗС на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - SOCAR PETROLEUM открыла очередную автозаправочную модульную станцию в Физулинском районе Азербайджана, передает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Как сообщается, АЗС расположена на дороге Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, которая проходит через Бейлаганский и Физулинский районы.

Здесь установлены две топливораздаточные колонки, и предлагается бензин марок АИ-92, АИ-95 Premium, а также дизель. Кроме того, есть возможность подачи топлива на два малотоннажных и большегрузных автомобиля.

В настоящее время АЗС под брендом SOCAR действуют в Карабахе и Восточном Зангезуре, в частности, в городах Шуша и Лачин, Физулинском, Агдамском, Губадлинском (село Эйвазлы), Ходжавендском (поселок Гадрут) и Джебраильском (село Шукюрбейли) районах.

Количество АЗС под брендом SOCAR в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах увеличилось до 9, а в целом по стране - до 59 станций.

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