Греция увеличила затраты на импорт азербайджанского газа

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2023 года Греция увеличила расходы на импорт природного газа из Азербайджана, сообщили в ответ на запрос Trend в статистическом управлении Европейского союза – Eurostat.

Только в ноябре Греция потратила 64,2 миллиона евро на импорт газа из Азербайджана по сравнению с 57,7 миллиона евро в октябре, что представляет собой рост на 11,3 процента.

В ноябре Греция импортировала из Азербайджана 158,3 миллиона кубометров природного газа по сравнению со 161,7 миллиона кубометров в октябре, что указывает на снижение объема импорта на 2,1 процента.

За первые 11 месяцев 2023 года совокупный экспорт газа из Азербайджана в Грецию достиг почти 1,8 миллиарда кубометров на общую сумму 808,8 миллиона евро.

Отметим, что Азербайджан начал транспортировать газ в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК) с 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8–10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

X: @Lyaman_Zeyn