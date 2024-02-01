Произведена 9-я купонная выплата по облигациям SOCAR

БАКУ/Trend/ - По информации предоставленной компанией SOCAR Capital, 1 февраля 2024 года на счета владельцев облигаций была зачислена 9-я купонная выплата по облигациям SOCAR номинальной стоимостью 1000 долларов США, выпускаемых сроком обращения на 5 лет с годовой доходностью в 4,5% и ежеквартальной выплатой купонного дохода.

По итогам девятой купонной выплаты, новые облигации SOCAR, ставшие самой инвестируемой ценной бумагой в течение трехлетнего периода размещения на Бакинской фондовой бирже, принесли своим владельцам доход в размере 1 миллиона 125 тысяч долларов США. Таким образом, общий доход владельцев облигаций вырос до 10 миллионов 125 тысяч долларов США (по истечении 5-летнего периода обращения общая сумма дохода составит 22,5 миллиона долларов США).

Показателем высокого спроса на облигации SOCAR является то, что объем операций на вторичном рынке достиг 40 миллионов долларов США, а количество заключенных сделок увеличилось до 700.

Облигации SOCAR, которые можно приобрести в центрах “Службы ASAN” № 1 и 5, а также во всех инвестиционных компаниях, зарегистрированных в Азербайджане, обладают высокой ликвидностью, а их цена никогда не опускается ниже номинальной стоимости (1000 долларов США).

Очередная купонная выплата по облигациям SOCAR состоится 1 мая 2024 года.Подробная информация доступна по номеру *1999, а также на сайтах socarcapital.az, socaristiqraz.az

Напоминаем, что официальную информацию об облигациях SOCAR можно получить только в центрах “Службы ASAN” № 1 и 5, в инвестиционных компаниях, зарегистрированных в нашей стране, а также по номеру и на веб–сайтах, указанных выше.