Расширение Южного газового коридора будет осуществляться в зависимости от потребностей рынка - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Расширение Южного газового коридора будет осуществляться в зависимости от потребностей рынка.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня в ходе пресс-конференции по итогам 10-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он отметил, что ресурсов Азербайджана достаточно для расширения, но экспорт определит текущая потребность. Шахбазов напомнил, что с января 2026 года мощность ТАР увеличивается на 1,2 миллиарда кубометров.

"Использование Трансбалканского газопровода в качестве дополнительного маршрута также может играть роль в динамике роста", - отметил министр.

Шахбазов добавил, что с этого года Сербия начала получать азербайджанский газ.

"Все меры, предпринятые для увеличения добычи - проекты «Абшерон», "глубокий газ" на АЧГ, «Умид Фаза-2» и «Карабах», являются четкими показателями того, что Азербайджан - надежный партнер для ЕС в нынешних геополитических условиях", - отметил министр.

Сегодня в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Во встрече приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.