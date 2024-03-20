Энергетическое сотрудничество ЕС и Азербайджана необратимо углубляется – канадский эксперт

БАКУ/Trend/ - Энергетическое сотрудничество Европейского cоюза (ЕС) и Азербайджана необратимо углубляется.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в опубликованной на сайте Ассоциации НАТО Канады статье Роберта Катлера - специалиста по энергетической безопасности и геоэкономике, научного сотрудника Канадского института энергетических исследований, а также Канадского института глобальных отношений.

"1 марта 2024 года столица Азербайджана - город Баку стал ключевым центром сближения в энергетическом секторе. Состоялось 10-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) наряду со вторым заседанием министров по "зеленой" энергетике. Встреча стала важной вехой в сотрудничестве Европейского союза с Азербайджанской Республикой, а также продемонстрировала, как динамично развиваются глобальные энергетические стратегии", - говорится в статье.

Автор указывает, что Южный газовый коридор является важнейшим трубопроводным проектом, обеспечивающим транспортировку газа из региона Каспийского моря в Европу.

"С момента начала войны в Украине в феврале 2022 года ЮГК превратился в жизненно важный механизм уменьшения зависимости Европы от российского газа. Газовое месторождение "Шах Дениз" в Азербайджане служит основным поставщиком газа для этого коридора", - упоминается в статье.

Катлер пишет, что на фоне развивающейся геополитической динамики и растущего политического импульса к диверсификации энергетики в сторону нетрадиционных источников недавние встречи подчеркнули стратегическую важность Азербайджана.

"Встреча в Баку подчеркнула ключевую роль Азербайджана в повышении энергетической безопасности Европы посредством диверсификации поставок газа. Однако его значение обусловлено не только огромными запасами природного газа, но и огромным потенциалом ветровой энергии", - отметил он.

По словам автора статьи, на собраниях в Баку присутствовали представители 23 правительств-партнеров и 52 учреждений и компаний, эти встречи говорят о прочной приверженности Европейского союза и Азербайджанской Республики стратегическому партнерству в энергетическом секторе. Присутствие Еврокомиссара Кадри Симсон подчеркнуло значение партнерства ЕС-Азербайджан для Брюсселя. Это сотрудничество охватывает обеспечение доступных, стабильных и безопасных поставок природного газа, содействие производству возобновляемой энергии, повышение энергоэффективности, изучение производства водорода, сокращение выбросов метана и обеспечение защиты окружающей среды.

"Например, Европейская комиссия способствовала подписанию Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветроэнергетики между Агентством по возобновляемой энергетике Азербайджана и Европейской отраслевой ассоциацией WindEurope. Этот меморандум о взаимопонимании открывает двери европейским компаниям, работающим в сфере возобновляемых источников энергии, к участию в использовании огромного ветроэнергетического потенциала Азербайджана, что, вероятно, ускорит увеличение доли нетрадиционной энергии в регионе и поспособствует поставкам в Европу.

Азербайджан имеет потенциал ветровой и солнечной энергии на суше в 27 гигаватт, а также дополнительные 157 ГВт ветровой энергии в прибрежном секторе Каспийского моря. Азербайджан поставил амбициозную цель, чтобы такие источники составляли 30 процентов от его общей установленной электрической мощности к 2030 году. Эта цель способствует его прекрасным отношениям с ЕС, учитывая стремление последнего к нетрадиционным источникам энергии.

Таким образом, ЮГК, традиционно связанный с природным газом, превратился в платформу для сотрудничества, которая теперь охватывает возобновляемые источники энергии и электрификацию. Стратегическое партнерство в области ветроэнергетики иллюстрирует углубление сотрудничества, поскольку нетрадиционные формы энергетики становятся равноправным аспектом их двусторонних отношений", - добавил он.

Кроме того, Катлер также упоминает о значительном прогрессе Азербайджана в присоединении к инициативе по сокращению выбросов метана, которая предполагает добровольные обязательства государств сократить глобальные выбросы метана как минимум на 30 процентов к концу десятилетия.

"Примечательно, что Азербайджан обновил свои определяемые на национальном уровне вклады (NDC), стремясь к 40-процентному сокращению выбросов, по сравнению с предыдущей целью в 35 процентов. Кроме того, страна объявила Карабахский и Восточный Зангезурский экономические регионы зоной декарбонизации.

С завершением 10-й министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора и 2-й министерской встречи Консультативного совета по "зеленой" энергетике в Баку стало ясно, что энергетическое сотрудничество между ЕС и Азербайджаном необратимо углубляется. Обе стороны сходятся в своем согласованном акценте на обеспечении стабильности поставок природного газа, одновременно амбициозно стремясь к развитию нетрадиционных энергетических ресурсов. Это соглашение представляет собой стратегическое партнерство с общим видением будущего энергетической геоэкономики, прочную основу для продвижения общих интересов и смягчения угроз энергетической безопасности", - заключает автор.

X: @Lyaman_Zeyn