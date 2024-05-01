Дубравка Дедович Ханданович сохранила свой пост в новом составе Кабмина Сербии

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики и добывающей промышленности Сербии Дубравка Дедович Ханданович сохранила свой пост в новом Кабинете министров Сербии, сообщает Trend в среду со ссылкой на европейские СМИ.

Новым премьер-министром Сербии является Милош Вучевич. Сформирован новый состав правительства, в котором министр энергетики и добывающей промышленности Дубравка Дедович Ханданович и министр охраны окружающей среды Ирена Вуйович сохранили свои должности, а Вуйович также стала вице-премьером.

Напомним, что Дубравка Дедович Ханданович занимает должность министра энергетики и добывающей промышленности Сербии с октября 2022 года. У нее также имеется 18-летний опыт работы в международном банковском секторе, а до этого она работала в СМИ.

Министр окончила экономический факультет в белградском вузе по специальности банковское дело и финансы, а также получила степень магистра финансов и менеджмента в Университете SDA Боккони в Милане и Школе менеджмента Андерсона Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

Осенью 2023 года при содействии Дедович Ханданович в Баку был подписан контракт о закупке Сербией азербайджанского газа.

Поставки газа Азербайджана в Сербию на регулярной основе осуществляются с января 2024 года.