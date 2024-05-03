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Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 3 мая 2024 09:15 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго мая снизилась на 0,67 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 85,96 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,62 доллара - до 84,44 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS снизилась на 0,77 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,31 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, второго мая понизилась на 0,99 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 83,93 доллара за баррель.

Официальный курс на третье мая составляет 1,7 AZN/1 USD.

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