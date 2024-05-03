Назван общий объем инвестиций bp в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Общий объем инвестиций bp во все проекты в Азербайджане к началу мая составил порядка 85 миллиардов долларов США.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в ходе своего выступления на мероприятии открытия лаборатории по информационным технологиям и кибербезопасности в Бакинском инженерном университете.

"Мы поддерживаем устойчивое развитие Азербайджана, являясь стратегическим партнером страны. Речь идет не только о бизнес-проектах, но и о финансировании социальных инициатив, которые могут оказать позитивное влияние на жизнедеятельность Азербайджана", - подчеркнул Асланбейли.

Отметим, что 3 мая в рамках работы в Азербайджане bp открыла лабораторию по информационным технологиям и кибербезопасности в Бакинском инженерном университете (расположен в Хырдалане).

Создание лаборатории началось год назад и завершилось задолго до установленного срока (ноябрь 2024 года).

Общая стоимость проекта составляет около 403 000 манатов. Цель проекта - помочь учебному заведению в подготовке высококвалифицированных специалистов в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и кибербезопасности для нужд Азербайджана.

Лаборатория представляет собой современное учреждение, оснащенное 30 единицами передового и инновационного ИКТ-оборудования и программного обеспечения, которые компания bp специально закупила и установила в университете.

Ожидается, что около 1000 преподавателей и студентов будут ежегодно пользоваться лабораторией, совершенствуя свои знания и навыки в области ИК. В основном это будут студенты, специализирующиеся в области компьютерной инженерии, ИКТ, информатики и кибер/информационной безопасности.

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