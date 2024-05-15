Интерес к краткосрочной мощности ТАР значительно возрос

БАКУ/Trend/ - Интерес к краткосрочной мощности Трансадриатического трубопровода (TAP) значительно возрос.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава отдела внешних связей консорциума TAP Вугар Вейсалов, выступая на Белградском энергетическом форуме.

"TAP уже почти три с половиной года безопасно и надежно транспортирует природный газ из Азербайджана в Грецию, Болгарию и Италию. С самого начала коммерческой деятельности TAP были признан неотъемлемой энергетической инфраструктурой Европы, обеспечивающей газ из нового источника и по альтернативному маршруту в период, когда континент столкнулся со значительными проблемами энергоснабжения", - сказал он.

По словам Вейсалова, чтобы удовлетворить возросшие потребности Европы в энергетической безопасности за последние пару лет, консорциум TAP активно увеличил мощности и объемы транспортировки на рынки.

"Первоначальная мощность ТАР – около 10 миллиардов кубометров в год – была распределена между грузоотправителями и зарезервирована на 25 лет в соответствии с долгосрочными контрактами на транспортировку газа, подписанными в 2013 году. Однако мы также предлагаем краткосрочное бронирование через платформу бронирования мощностей PRISMA и в соответствии с календарем аукционов Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). С момента начала коммерческой деятельности в конце 2020 года интерес к краткосрочным мощностям TAP значительно возрос", - подчеркнул он.

Вейсалов упомянул, что консорциум ТАР позиционирует себя как активный оператор, использующий условия эксплуатации трубопровода для максимизации предлагаемой мощности и объемов транспортировки на рынок.

"Мы также разработали коммерческие продукты – в соответствии с передовой международной практикой – охватывая все рыночные интересы и увеличивая использование краткосрочных мощностей помимо мощностей, согласованных в рамках долгосрочных обязательств и краткосрочных нормативных обязательств. Трубопровод используется в качестве сети, и газ поставляется не только на запад в сторону Греции, Болгарии и Италии, но также из Италии в Грецию и Болгарию, и на рынки Западных Балкан", - сказал он.

Вейсалов отметил, что с начала эксплуатации TAP транспортировал более 35 миллиардов кубометров, из которых 2,14 миллиарда кубометров пришлось на Болгарию, 3,37 миллиарда - в Грецию и 29,22 миллиарда - в Италию.

"Только в 2023 году по TAP было транспортировано 11,50 миллиарда кубометров. Газ, транспортируемый по ТАР, составил 16 процентов от общего объема газа, импортированного в Италию и 18 процентов - в Грецию. Это значительные достижения, но в будущем мы можем еще больше способствовать обеспечению безопасности энергоснабжения Европы и достижению целей декарбонизации, если постепенно удвоим мощность трубопровода. Возможности расширения TAP предлагаются рынку посредством регулярных рыночных тестов, проводимых каждый нечетный год. Рыночный тест 2021 года, который был завершен в январе 2024 года, привел к принятию юридических обязательств, которые добавят дополнительные 1,2 милиларлда кубометров газа в год к пропускной способности трубопровода к 31 декабря 2025 года", - сообщил он.

По словам Вейсалова, работы, необходимые для достижения первого уровня расширения, продвигаются плавно.

"Этот первый уровень расширения может проложить путь к дальнейшему расширению, которого можно достичь поэтапно посредством участия в следующих рыночных тестах, при условии наличия интереса со стороны рынка. Рыночный тест 2023 года все еще продолжается, а этап обязывающих торгов ожидается в середине 2025 года. Результаты этих рыночных тестов зависят от рыночного спроса", - добавил он.

Далее Вейсалов упомянул, что природный газ, несомненно, останется важной частью энергетического баланса Европы и будет играть ключевую роль в энергетическом переходе.

"Газовые электростанции предлагают электроэнергию по требованию, в дополнение к прерывистым возобновляемым источникам энергии. В сочетании с применением инновационных технологий природный газ может способствовать достижению цели ЕС по углеродной нейтральности к 2050 году. В долгосрочной перспективе существующая газовая инфраструктура может быть переоборудована для транспортировки декарбонизированных или возобновляемых газов. Поскольку Европа переходит к низкоуглеродному будущему, ей по-прежнему требуется диверсификация, безопасное, надежное и доступное энергоснабжение для развития своей экономики, обогрева своих домов и сохранения конкурентоспособности. В TAP мы стремимся обеспечить устойчивый переход, особенно в Юго-Восточной Европе и на Западных Балканах, регионе, чрезмерно зависящем от тяжелого ископаемого топлива", - пояснил он.

По его словам, на региональном уровне TAP поддерживает цель ЕС по поставкам газа в Юго-Восточную Европу и был признан Генеральным директоратом ЕС по вопросам соседства и расширения в качестве флагманского проекта по декарбонизации Западных Балкан, поскольку он способствует доступу к более чистой и доступной энергии в регионе и снижает зависимость от одного поставщика газа.

Отметим, что по Трансадриатическому трубопроводу, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn