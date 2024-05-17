Гарри Кемиан из Госдепартамента США посетит Азербайджан (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Старший советник по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемиан посетит Азербайджан в июне для участия в Бакинской энергетической неделе, сообщили в ответ на запрос Trend в пятницу в Госдепартаменте.

«Делегацию возглавит старший советник по многосторонней энергетической дипломатии Гарри Кемиан. На данный момент у нас нет дополнительных подробностей касательно визита», — сказали в Госдепартаменте.

Отметим, что Бакинская энергетическая неделя пройдет с 4 по 6 июня и будет включать в себя три мероприятия, а именно: 29-ю каспийскую нефтегазовую выставку, 12-ю каспийскую международную выставку по энергетике и «зеленой» энергетике, 29-й Бакинский энергетический форум.

Бакинская энергетическая неделя традиционно проводится при поддержке министерства энергетики и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Помимо Азербайджана на мероприятии принимают участие представители США, Германии, Австрии, Беларуси, ОАЭ, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Китая, Алжира, Филиппин, Финляндии, Франции, Грузии, Испании, Израиля, Швеции, Швейцарии, Италии, Канады, Кувейта, Казахстана, Венгрии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Узбекистана, Румынии, России, Сербии, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда, Турции и Японии.

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