SOCAR и Baker Hughes создают центр по сборке и обслуживанию электроцентробежных насосов

БАКУ/Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Азнефть" (находится на балансе SOCAR) и американская компания Baker Hughes договорились о создании в Азербайджане совместного центра по сборке и обслуживанию погружных электрических центробежных насосов (Electric submersible pump, ESP).

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на информацию SOCAR.

"В Баку 22 мая прошла церемония подписания "Письма об обязательствах по внедрению в Азербайджане технологии ESP" компании Baker Hughes и созданию в стране совместного центра передового опыта по сборке, ремонту и техническому обслуживанию погружных электроцентробежных насосов", - отметили в SOCAR.

Соответствующее соглашение подписали директором Baker Hughes по Каспийскому региону Карл Бельтрам (Carlo Beltrame) и генеральный директором ПО "Азнефть" SOCAR Али Гурбанов.

"Также с Baker Hughes достигнута договоренность о повышении эффективности и увеличении добычи углеводородного сырья за счет оптимизации всех производственных процессов", - говорится в информации SOCAR.

Напомним, что Baker Hughes является ведущим поставщиком нефтегазовых сервисных услуг в мире (по бурению, оценке запасов, обустройству месторождений).

Электроцентробежные погружные насосы в мире используются в глубоких и наклонных нефтяных скважинах, в сильно обводненных скважинах.

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