Около 300 компаний из 37 стран мира подтвердили участие в "Baku energy week"

БАКУ/Trend/- "Baku energy week" (Бакинская энергетическая неделя) стартует 4 июня, и объединит три важных мероприятия - 29-ую международную выставку "Нефть и газ Каспия", 12-ую Каспийскую международную выставку "Энергетика и "зеленая" энергия" и 29-й Бакинский энергетический форум.

Как сообщила на посвященной данному событию пресс-конференции 30 мая директор по пректу "Baku energy week" компании-организатора Iteca Caspian Айнура Назирли, участие в этом масштабном мероприятии, которое является важной международной платформой общения ведущих мировых компаний, подтвердили около 300 компаний из 37 стран мира, передает в четверг Trend.

По ее словам, впервые в мероприятии примут участие компании из Индии, Словении, Швейцарии (на количество новых компаний на "Baku energy week" в 2024 году придется 15 процентов от всех компаний).

Она также упомянула, что в числе модераторов будут руководители ведущих аналитических компаний, в частности, Boston Consulting group.

"На панелях конференции в "Конгресс Центре" заявлено рекордное число выступающих - 77 спикеров", - подчеркнула Назирли.

Как сообщил глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов, отдельная панель на конференции (6 июня) будет посвящена "зеленой" энергетике.

"На этой панеле будет председательствовать замминистра энергетики Эльнур Солтанов. Он входит в председательство COP29, и в ходе сессий панели будет много обсуждений, посвященных предстоящему в ноябре в Баку COP29", - добавил Микаилов.

Также на "Baku energy week" будет отмечена неоценимая роль в развитии экономики Азербайджана "Контракта века" (Азери -Чираг-Гюнешли), которому в этом году исполняется 30 лет.

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