Болгария увеличила импорт газа из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Болгария импортировала из Азербайджана 44,6 миллиона кубометров природного газа в марте 2024 года по сравнению с 44,5 миллиона кубометров в марте 2023 года, что показывает рост на 0,22 процента, сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза – Eurostat.

Общая стоимость импорта газа снизилась с 30,5 миллионов евро до 23,8 миллионов евро, что отражает снижение на 28,2 процента.

В 2023 году Болгария импортировала из Азербайджана более 920 миллионов кубометров газа на общую сумму 311,5 миллиона евро.

Отметим, что Болгария начала импорт газа из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), который был введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года. Контрактный объем поставок газа по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Азербайджан поставляет газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является частью Южного газового коридора. Его пропускная способность составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год.

X: @Lyaman_Zeyn